بـ فستان ذهبي.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت النجمة نرمين الفقي صورة جديدة لها علي حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث جلسة تصوير لها.



وتألقت نرمين الفقي في الصورة بفستان ذهبي أنيق مع مكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، لاقت اعجاب متابعيها.



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة نرمين الفقي قائلين: "القمر - العسل - الجمال الطبيعى - الملكة - الفاتنة".



يذكر ان أحدث أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.



ويعرض حاليا لنرمين الفقي مسلسل نصيبي وقسمتك، بطولة كل من إيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني، وآخرين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطي.