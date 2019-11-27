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تعليم

للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
للتدريب على المرافعات
للتدريب على المرافعات .. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة
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محمد شحتة
زار وفد من كلية الشريعة والقانون بطنطا، برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ قانون المرافعات المساعد بالكلية، محكمة الجنايات بالمنصورة.

وجاءت الزيارة بهدف تدريب طلاب قسم الشريعة والقانون على كيفية سير الجلسات والمحاكمات الجنائية بصورة عملية، وكيفية عمل القاضي فى الدعاوي الجنائية، وطريقة مناقشته للمتهمين والشهود، ونظرته في تقييم الأدلة والبينات، فضلا عن مشاهدة هيئة الدفاع وما تبديه من أوجه الدفع والدفاع عن المتهمين وسماع المرافعات الشفوية، والتعرف على ضروبها وفنونها وغير ذلك مما يجرى داخل أروقة المحاكم الجنائية.

وضم الوفد أعضاء من الهيئة المعاونة، وهم د.أشرف الميمى المدرس المساعد بقسم القانون الخاص والدكتور حسن عيد، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، ومجموعة من طلاب قسم الشريعة والقانون بالكلية وقد كانت الزيارة لإحدى دوائر محكمة الجنايات بالمنصورة برئاسة المستشار مختار شلبي.

وعبَّر الطلاب عن مدى سعادتهم واستفادتهم بهذه الزيارة وطالبوا بتكرارها، وتوسيع دائرة التمثيل الطلابي بمضاعفة أعداد أقرانهم حتى تستوعب الزيارة أكبر عدد ممكن لتعم الفائدة جميع الطلاب.

وقدم الدكتور أحمد الشرقاوي على هامش هذه الزيارة، درع الكلية، إلى المستشارين، الذين عبروا عن عميق سعادتهم بزيارة طلاب الأزهر الشريف للمحكمة، ومدى حرصهم على تحصيل العلوم القانونية علما وعملا.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور نزيه مبروك عميد الكلية، وبإشراف الدكتور ماهر عامر وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي أحمد سعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
للتدريب على المرافعات.. طلاب شريعة الأزهر في محكمة المنصورة.. صور
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