اليوم.. إزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدي يعقوب في أسوان

السير مجدى يعقوب جراح القلب العالمي، صاحب أعظم قصص النجاح التي نالت ومازالت تنال إعجاب وتقدير وإشادة على المستويين الدولي والمحلي؛ ليظل اسمه خالدا في ذاكرة وأذهان المصريين والعالم أجمع .





وفى سبيل تكريم هذا النموذج المشرف الدكتور مجدى يعقوب، ملك القلوب سيتم اليوم الأربعاء إزاحة الستار عن تمثال جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب بمدينة أسوان، بعد أن وضع التمثال النصفى في الميدان الجديد المسمى باسمه، أمام مجمع محاكم أسوان، وذلك تقديرًا لجهوده وإسهاماته الطبية المتميزة على مستوى العالم، وتفضيل أسوان عن غيرها من المدن في بناء مركز أبحاث وعلاج أمراض القلب.





وبدأت اللجنة الفنية فى وضع اللمسات النهائية على التمثال الجديد، وهو عبارة عن تمثال رأس وجزء من جسده، ويجسد شخصية الدكتور مجدى يعقوب، موضوع على منصة وسط ميدان المحكمة سابقًا وميدان "مجدى يعقوب" حاليًا.





وأكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن تصميم ميدان مجدى يعقوب الجديد، سيكون على أساس وضع تمثال جراح القلب العالمى بوسطه، مع وتسليط إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التى حوله ليحيطه أحواض الزرع والورود بألوان متناسقة، كما شمل التصميم تجميل الجزيرتين التى أمام وخلف التمثال، وأيضًا تسليط إضاءة متوازية على واجهة محكمة أسوان الابتدائية كخلفية معمارية فرعونية، بالإضافة إلى وضع مظلات ملونه على جانبى كورنيش النيل لإتاحة المجال أمام المواطنين والسائحين للاستمتاع بهذه البانوراما الجمالية.





وأنشأ الدكتور مجدي يعقوب بإنشاء أكبر مركز له لأمراض وأبحاث القلب بأسوان وهى مؤسسة غير ربحية تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات الخيرية، وتهدف في المقام الأول إلى تقديم الخدمة الطبية المتميزة في مجال القلب والأوعية الدموية بالمجان لجميع مرضى القلب من الأطفال والكبار، بجانب العمل على دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال، حيث يقوم مركز مجدى يعقوب سنويًا بإجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية لقسطرة القلب، فضلًا عن استقبال 3 آلاف حالة كشف جديدة.





ويستقبل مركز القلب بأسوان آلاف الحالات سواء بإجراء الكشف والفحوصات أو العمليات الجراحية ونظرًا لوجوده في جنوب الصعيد، حيث يستلزم الحجز بمركز مجدى يعقوب نسخة من تقرير الموجات الصوتية حديثة (أيكو)، وتقرير القسطرة القلبية، أو ما يفيد الإصابة بأمراض القلب وصورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد للأطفال، وأرقام التليفون "رقم ارضى و2 رقم محمول".



