أحمد شرويدة بعد فوز حرس الحدود على المقاصة: فريقنا كله رجالة.. فيديو

أعرب أحمد شرويدة، لاعب حرس الحدود، عن سعادته بالفوز على مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.





وقال أحمد شرويدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «واجهنا فريقا كبيرا، والحصول على النقاط الثلاث بعد توقف الدوري مهم جدا».





وتابع أحمد شرويدة،: «لا ننظر إلى المراكز وما زال الدوري طويلا أمامنا، والفريق بأكمله رجالة».





وتغلب حرس الحدود على مصر للمقاصة بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.



