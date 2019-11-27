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رياضة

أحمد شرويدة بعد فوز حرس الحدود على المقاصة: فريقنا كله رجالة.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
أحمد شرويدة لاعب
أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود
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محمد رشاد
أعرب أحمد شرويدة، لاعب حرس الحدود، عن سعادته بالفوز على مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شرويدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «واجهنا فريقا كبيرا، والحصول على النقاط الثلاث بعد توقف الدوري مهم جدا».

وتابع أحمد شرويدة،: «لا ننظر إلى المراكز وما زال الدوري طويلا أمامنا، والفريق بأكمله رجالة».

وتغلب حرس الحدود على مصر للمقاصة بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

هدفا الفريق السكندري سجلهما عمرو الحلواني وأحمد شرويدة، فيما أحرز إيدو موسيس هدف المقاصة الوحيد.
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