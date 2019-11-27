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مرأة

بـ إطلالة أنيقة.. جميلة عوض تبهر متابعيها على إنستجرام

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة جميلة عوض، صورا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة

وارتدت جميلة عوض، قميصاً باللون الأصفر ونسقت معة توب بدون أكمام باللون الكافية، وارتدت بنطالا واسعا باللون الكافية الذى يبرز عن جمال رشاقتها وأناقتها.

وانتعلت جميلة عوض، half boot باللون الأسود، وحملت حقيبة يد باللون الأسود الأنيق الذى يبرز جمال إطلالتها.

وتركت جميلة عوض، شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التي تبرز عن جمالها ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح الأنيق.

ولم تتكلف جميلة عوض، بارتداء الكثير من الاكسسوارات واكتفت بقرط دائرى أنيق باللون الذهبى الذى يتناسب مع إطلالتها.
بـ إطلالة أنيقة.. جميلة عوض تبهر متابعيها على إنستجرام
بـ إطلالة أنيقة.. جميلة عوض تبهر متابعيها على إنستجرام
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