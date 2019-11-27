بـ إطلالة أنيقة.. جميلة عوض تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة جميلة عوض، صورا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة





وارتدت جميلة عوض، قميصاً باللون الأصفر ونسقت معة توب بدون أكمام باللون الكافية، وارتدت بنطالا واسعا باللون الكافية الذى يبرز عن جمال رشاقتها وأناقتها.





وانتعلت جميلة عوض، half boot باللون الأسود، وحملت حقيبة يد باللون الأسود الأنيق الذى يبرز جمال إطلالتها.





وتركت جميلة عوض، شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التي تبرز عن جمالها ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح الأنيق.



