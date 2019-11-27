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بتخانق في البيت باللغة العربية.. سهير المرشدي: بنتي حنان مطاوع أثبتت أن الفن ليس بالوراثة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:52 ص
سهير المرشدي وحنان
سهير المرشدي وحنان مطاوع
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هاني حسين
أبدت الفنانة سهير المرشدي، سعادتها بأداء ابنتها الفنانة حنان مطاوع في أدوارها المختلفة، قائلة: "ابنتي أثبتت أن الفن ليس بالوراثة".

وأضافت سهير المرشدي، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك كوادر فنية من أبناء الفنانين، وحنان مطاوع عرفت التمثيل وهي في بطني؛ لأني كنت أقرأ الكثير من السيناريوهات وكنت أصور الأفلام والمسلسلات وهي معي".

وتابعت سهير المرشدي: "عندما كانت حنان مطاوع صغيرة؛ لم يكن لها أي ميول نحو التمثيل، ولكنها بدأت العزف على البيانو بقدمها عندما كانت صغيرة".

وأكملت سهير المرشدي: "زوجي أكد لي أن أبنتي ستكون شيء كبير عندما تكبر وهذا ما حدث بالفعل وأصبحت ممثلة".

ولفت سهير المرشدي: "كنا نتحدث مع حنان باللغة العربية، ولما بتخانق في البيت أتحدث باللغة العربية؛ كي أكون متحكمة في أعصابي والكلمات التي تخرج مني".
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