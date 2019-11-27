بتخانق في البيت باللغة العربية.. سهير المرشدي: بنتي حنان مطاوع أثبتت أن الفن ليس بالوراثة

أبدت الفنانة سهير المرشدي، سعادتها بأداء ابنتها الفنانة حنان مطاوع في أدوارها المختلفة، قائلة: "ابنتي أثبتت أن الفن ليس بالوراثة".





وأضافت سهير المرشدي، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك كوادر فنية من أبناء الفنانين، وحنان مطاوع عرفت التمثيل وهي في بطني؛ لأني كنت أقرأ الكثير من السيناريوهات وكنت أصور الأفلام والمسلسلات وهي معي".





وتابعت سهير المرشدي: "عندما كانت حنان مطاوع صغيرة؛ لم يكن لها أي ميول نحو التمثيل، ولكنها بدأت العزف على البيانو بقدمها عندما كانت صغيرة".





وأكملت سهير المرشدي: "زوجي أكد لي أن أبنتي ستكون شيء كبير عندما تكبر وهذا ما حدث بالفعل وأصبحت ممثلة".



