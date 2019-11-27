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رياضة

عبدالناصر محمد: فوز إنبي على الزمالك وضعنا تحت ضغط.. واستفدنا من التوقف

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سي مصر، أن فوز انبي على الزمالك وضع فريقه تحت ضغط، لأنه جعله يتذيل جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني لفريق إف سي مصر، في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجهاز الفني عمل بشكل جيد في توقف الدوري واستفاد من خوض الوديات ومنها ودية أسوان التي لعبها بنفس تشكيله في مواجهة دجلة أمس.

وأشار المدير الفني لفريق إف سي مصر، إلى انه طالب لاعبيه بالصبر على التسجيل أمام دجلة، خاصة وانه لم يكن لديه القدرة على فتح الخطوط امام فريق مثل دجلة.

وأوضح المدير الفني لفريق إف سي مصر، أن الثلاث نقاط التي حصل عليها فريقه تعد تاريخية، لأنه أول فوز بالدوري، مشيرا إلى أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن شكل المنافسة أو الهبوط في البطولة.
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