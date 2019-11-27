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رياضة

شاهد.. أكرم توفيق بصحبة والدته

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
اكرم توفيق ووالدته
اكرم توفيق ووالدته
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محمد بدران
نشر أكرم توفيق نجم المنتخب الأوليمبي والجونة صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

وظهر أكرم توفيق في الصورة برفقة والدته خلال الإجازة القصيرة التى حصل عليها عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا قبل العودة للانتظام مع فريق الجونة".

وحصل منتخب الفراعنة الأوليمبي على بطولة أمم أفريقيا عقب الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه فريق الجونة بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي باستاد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وكان الجونة قد استعار اللاعب من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية السابقة ومددها الصيف الماضي.
شاهد.. أكرم توفيق بصحبة والدته
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