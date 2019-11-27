نجم المنتخب الأوليمبي: أُصبت قبل انطلاق أمم أفريقيا بـ 48 ساعة

فجر طاهر محمد طاهر،لاعب فريق المقاولون العرب، مفاجأة، بشأن إصابته قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاما، والتي انتهت بحصد مصر للقبها.



وأكد طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي، أنه تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، في وقت صعب قبل 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي توجت بها مصر.



وقال طاهر محمد طاهر، في تصريحات تلفزيونية :"تعرضت للإصابة في توقيت صعب للغاية، خاصة أنني كنت أطمح في المشاركة في البطولة"، مضيفا :"كنت اشعر انني سوف اتعرض للاصابة قبل انطلاق البطولة، منذ مباراة الانتاج الحربي التي تعرضت فيها للاصابة وانا اشعر بثقل في العضلة الخلفية".



وتابع طاهر محمد طاهر،:"حرصت على الاستمرار مع المنتخب طوال مشوار البطولة واستكمال برنامج علاجي، من أجل تحفيز اللاعبين".



وفاز منتخب مصر الاوليمبي ببطولة كأس الامم الافريقية تحت ٢٣ عام بالفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1.



كما نجح منتخب مصر الاوليمبي في التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.