وجدوه في ثلاجة.. العثور على ناشط عراقي مجمدًا بعد 8 ساعات من اختطافه

بعد نشره لمقطع فيديو صوره بنفسه للحرق المتعمد لخيم كربلاء أثناء فض الاعتصام بالقوة، اختُطِفَ الناشط العراقي حسن سعد الدين البناء، خلال المظاهرات، لما يقرب من 8 ساعات.





وعثر على الناشط العراقي حسن سعد الدين البناء، داخل "ثلاجة" في منطقة الإبراهيمية مجمدًا من شدة البرد بعد بحث طويل عنه.





وانتشر مقطع فيديو محزن في أثناء محاولة إنعاش الناشط العراقي حسن سعد الدين البناء، وهو يردد "لست خائفًا.. لا أعرف ماذا أقول.. أريد أن أنام".





وظهرت على الناشط العراقي حسن سعد الدين البناء، آثار تعذيب شديدة، وقد روى المغردون عبر تويتر، أنه بعد فض الاعتصام، جاءت سيارات سوداء وألقت القبض على الناشط العراقي حسن سعد الدين البناء، بتهمة نشر فيديوهات لفض الاعتصام وحرق الخيام.





ولم يعرف أحد بمكان الناشط العراقي حسن سعد الدين البناء، حيث استمر البحث عنه لقرابة الـ8 ساعات حتى وجدوه في منطقة نائية بالإبراهيمية داخل ثلاجة، متجمدًا، وبجسده آثار تعذيب وضرب مبرح.



