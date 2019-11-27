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رياضة

هاني سعيد يكشف عن كواليس اعتزاله.. وتوليه منصب المدير الرياضي في بيراميدز

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف هاني سعيد لاعب فريق كرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تفاصيل إعلانه اعتزاله كرة القدم وتوليه منصب المدير الرياضي في نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورتس: "كنت أتمنى أن أختم مسيرتي الكروية ونحن فائزين اليوم على حرس الحدود، كنت أفكر في الاعتزال بنهاية الموسم والموضوع لن يفرق كثيرا واكتسب خبرات كبيرة".

وأضاف هاني سعيد عن منصب المدير الرياضي في بيراميدز "كل فريق له مدير كرة ومنصب المدير الرياضي غير متواجد في مصر مثل أوروبا".

وأوضح هاني سعيد: "جلست مع محمد عبد السلام وشرحت له الموضوع وتواصلنا لاتفاق أن أنهي مسيرتي في هذا التوقيت".

وتابع هاني سعيد: "عرض علي المنصب، ويريدون أن يطبقوا الفكر الأوروبي مثل الخارج، وعجبني الموضوع في أول ولكن كانت هناك صعوبة في فكرة اعتزال الكرة وفكرت لمدة شهرين حتى استقريت، ومعجب بفكرة المنصب".

واستطرد هاني سعيد: "أغلب لاعبي بيراميدز أعرفهم على المستوى ولعبت معهم، وأنا كابتن فريق المقاصة اكتسبت خبرات وكيف تسيطر على اللاعبين وتتحكم فيهم، الأساس في التعامل الاحترام والحب، ولن تكون هناك صعوبة وقادر على تولي المنصب".

واستكمل هاني سعيد: "بحكم أنني كنت كابتن الفريق جربت النواحي الإدارية ولم أشعر أن الموضوع سيكون صعبًا، غدًا سأكون متواجدًا في الاستاد لحضور مباراة بيراميدز وأسوان وسأسافر بعد ذلك لنيجيريا".
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