نجمة عالمية تسرق قصر كيت ميدلتون والأمير وليام..تعرف على رد فعلهما

تحتوي القصور الملكية على الكثير من الأشياء الثمينة التي تغري كل من يزورها، حتى إذا كان الزوار من المشاهير، فمؤخرًا اعترفت مغنية أمريكية شهيرة بارتكابها جريمة السرقة داخل إحدى القصور الملكية.



كشفت" كاميلا كابيلو" في حوار لها بإذاعة "بي بي سي" البريطانية، أنها سرقت عنصرًا من قصر كينجستون أثناء وجودها في احتفال Teen Heroes الشهر الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.



وأوضحت نجمة البوب الأمريكية الكوبية، أنها قامت بسرقة قلم رصاص من داخل القصر، وأقدمت "كابيلو" على هذا الفعل بصحبة والدتها.

ليكشف مقدم البرنامج سرها على الهواء، حيث بدأ الإذاعي "جريج جيمس" قائلًا: "آخر مرة رأيتك فيها كنا في القصر" ، لتجيبه : 'لا تخبر أحدًا بما فعلته أنا وأمي".



وشرح المذيع الموقف قائلًا: "كنا في قصر كينسينجتون لجوائز Teen Hero Awards، و كنا على وشك مقابلة ويليام وكيت" وطلبت منها أن تسرق شيء ما وسرقت ذلك القلم الرصاص، لتقدم "كابيلو" اعتذرها للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون:" اسفة كيت ، أنا أسفة وليام".



لم يمر كثيرًا على إذاعة الحلقة على الهواء حتى علق كل من الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون من خلال صفحتهم على تويتر والتي تحمل اسم "قصر كينسينجتون"، بـ"إيموشن" العيون المفتوحة على آخرها كدلالة على الإندهاش مما قالته "كاميلا" في حوارها.