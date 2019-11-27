ترامب ينفي إرسال محاميه الشخصي في مهمة تتعلق بـ فضيحة أوكرانيا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة حديثة، إصداره أي توجيهات إلى محاميه الشخصي، رودي جولياني، للذهاب إلى أوكرانيا؛ لجمع معلومات، بهدف الإضرار بمنافسه جو بايدن، وهي القضية التي تعد أكبر فضيحة سياسية في التاريخ الأمريكي الحديث.





ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ترامب قوله "لا أنا لم أوجهه.. لكنه محارب.. إنه محارب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.





وعقب سؤاله حول سبب تواجد جولياني في أوكرانيا، رد ترامب قائلا "عليك أن تسأل رودي .. هو لديه عملاء آخرون غيري.. وقد قام بكثير من الأعمال في أوكرانيا على مدار سنوات".





وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب تقارير نشرت يوم الاثنين تفيد بأن المدعين الاتحاديين في نيويورك يحققون في أنشطة جولياني ، والتي تقع ضمن تحقيقات العزل التي يجريها الديمقراطيين، حيث تم توجيه الاتهام إلى اثنين من شركاء جولياني بسبب انتهاكات تمويل الحملات المزعومة.





كان جولياني صرح مؤخرا أنه غير واثق تماما من عدم إقدام ترامب على التضحية به، لذلك يحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه جو بايدن، سيتم نشرها في حال اختفائه.



