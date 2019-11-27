بسبب البلاي ستيشن.. مبروك عطية للأمهات: هتميلي بخت ابنك يا مايلة.. فيديو

وجّه الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، رسالة للأمهات الذين يتركون أبناءهم على الألعاب والبلايستيشن، قائلاً "هتميلي بخته يا مايلة".





وقال مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الآباء والأمهات عليهم أن يعلموا أبناءهم أن الاعتكاف على الكتاب وتحصيل العلم عبادة، مناشدا الناس بألا ينشغلوا بأمور السحر والشعوذة وأن يهتموا بالعلم والعلماء ويكثروا من العلم والقراءة.





ورد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي ، على من يستدلون بالآيات القرآنية على السحر وحقيقته ومن ذلك استدلالهم بالآية الكريمة التي تقول "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا".





وقال مبروك عطية، إن الناس لا يعرفون أن هذا أمر مذكور في عهد سيدنا سليمان وهم من أمة محمد ويعيشون على سنته وشريعته وهناك فارق بين العهدين.





وأشار مبروك عطية، إلى أنهم يستدلون كذلك بالآية الكريمة "يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ " منوها أنه لو كان السحر حقا لما خر السحرة سجدًا أمام آية الله التي تمثلت في عصا سيدنا موسى.



