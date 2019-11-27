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رياضة

رضا عبد العال يهاجم ميتشو ويكشف عن الفارق بينه وبين فايلر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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نور عادل
هاجم رضا عبدالعال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وذلك بسبب أداء الفريق الأبيض بالفترة الأخيرة.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "كانت هناك فترة توقف لمدة شهر، ما الذي فعله ميتشو خلال هذه المدة لكي يعود بالزمالك لمستواه".

وأضاف رضا عبد العال: "أكدت قبل فترة التوقف أن الوحيد الذي لن يستفاد من هذه الفترة هو الزمالك لأن المدير الفني ليس لديه إمكانيات وتولى تدريب الزمالك بشكل خاطىء، الزمالك أكبر من ميتشو".

وواصل رضا عبد العال: "خالد جلال أقسم بالله يساوي ميتشو 100 مرة".

وأكمل رضا عبد العال، متحدثًا عن مدرب الأهلي: "رينيه فايلر يظهر أنه مدير فني محترم، ويصنع منافسة داخلية في الفريق".

وأتم رضا عبد العال: "فايلر سيكون أفضل من مانويل جوزيه لو فاز بدوري أبطال إفريقيا لان الاختيارات المتواجدة في الفريق هو لم يختارها".

وأردف رضا عبد العال: "جوزيه هو الذي كان يختار لاعبيه، فايلر أتى على مجموعة لاعبين وقام بالتعديل ولا يوجد لديه نجم أوحد بدليل أنه قام بإراحة رمضان صبحي".

واختتم رضا عبد العال: "مصطفى محمد ورمضان كانا نجمي المنتخب الأولمبي، فايلر حقق المكسب على الجونة بأربعة أهداف، بدون الأخير، والأول شارك مع الزمالك ولم يقدم اداء جيدا في المباراة".
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