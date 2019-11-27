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رياضة

اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في الجامعة.. وأحمد فتحي يثير حيرة فايلر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد الجامعة؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها بعد غد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بطل تونس خاصة أن الأمور والمعطيات تختلف من فريق إلى آخر من وبطولة محلية وأخرى قارية.

وعقد السويسري رينيه فايلر إجتماعًا مع معاونيه عقب مواجهة الجونه مباشرة ليلة السفر من الغردقة وشاهدوا فيديو مطول لبعض مباريات النجم الساحلي، وتم تداول الأمر بينهم، ما بين رغبة البعض في الدفع بأحمد فتحي ليكون بجوار عمرو السولية في وسط الملعب المدافع، وإصرار المدير الفني علي استكمال رحلة اللعب بـ ٤-١-٤-١ التي منحت الفريق الأحمر تفوقًا واضحًا في مواجهة الجونة الأخيرة والتي حسمها بنتيجة 4-0.

ويري البعض أن النجم الساحلي فريق قوي جدًا ويجب الحذر من اللعب على أرضه ووسط جمهوره، وأحمد فتحي أحد أهم الخبرات الأفريقية، ووجوده سيمنح خط الوسط صلابة في غياب حمدي فتحي، بينما يرى آخرون أن فايلر غير مقتنع سوي بـ إليو ديانج بجانب السولية خلال الفترة الحالية إذا ما عدل طريقة لعبه التي خاض بها مواجهة الجونة.
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