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فن

أحلى صحبة دي ولا إيه.. عزيز الشافعي بصحبة حميد الشاعري وهشام عباس

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
حميد وعزيز وهشام
حميد وعزيز وهشام
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محمد بدران
نشر الملحن عزيز الشافعي صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة الملحن حميد الشاعرى والمطرب هشام عباس، وعلق عليها: "احلى صحبة دى ولا ايه".

يذكر أن المنتج هانى محروس أعلن مؤخرًا عن عودة الفنان حميد الشاعرى للغناء بعد غياب 13 عامًا عن الساحة الغنائية.

وكان آخر ظهور للملحن الكبير حميد الشاعرى من خلال حفل أحياه منذ أيام قليلة فى الشيخ زايد.

تعاون "عزيز الشافعي" مع كبار نجوم الغناء العربي بالتلحين والكتابة منهم عمرو دياب عامر منيب، هيفاء وهبي، تامر حسني، محمد فؤاد، هشام عباس، جنات، وغيرهم.

طرح هشام عباس مؤخرًا ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "عامل ضجة" والأغنيات -Lyrics Videos- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.
أحلى صحبة دي ولا إيه.. عزيز الشافعي بصحبة حميد الشاعري وهشام عباس
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