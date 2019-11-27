استعداداً لعرضها في موسم الرياض.. حسن الرداد يشارك جمهوره كواليس لوكاندة الأوباش

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره صورًا من كواليس تحضير مسرحية " لوكاندة الأوباش"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".





وظهر حسن الرداد خلال الصور مع أبطال العمل في أثناء عمل البروفات، استعدادًا لعرض المسرحية يوم 4 ديسمبر على مسارح الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.





«لوكاندة الأوباش» مسرحية غنائية استعراضية، تناسب كل أفراد العائلة، وتجمع كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي.





ويشارك فى المسرحية، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز.





"لوكاندة الأوباش" من تأليف محمد عز وأحمد فوزى ألحان حسن أش أش ديكور محمود سامى و استعراضات مصطفى حجاج ومن إخراج الدكتور أشرف زكى.



