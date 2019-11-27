اليوم.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي في تونس

يكرم نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الأربعاء، رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب بطل أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.





من جانبه رحب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطلب نادي النجم الساحلي، ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي، ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية.





وتأتي خطوة نادي النجم الساحلي بتكريم نجم منتخب مصر والأهلي في إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي بالنادي التونسي الشقيق وجميع الأندية العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص.





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي، اليوم، باستاد الجامعة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها بعد غد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



