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أخبار العالم

سرب طيور وراء إغلاق البيت الأبيض.. مفاجأة بشأن انتهاك المجال الجوي لـ واشنطن

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
مسؤول أمريكي يرجح
مسؤول أمريكي يرجح أن يكون سرب الطيور سبب إغلاق البيت الأبيض
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رحيم يسري
فجّرت وسائل إعلام أمريكية، مفاجأة، بشأن واقعة انتهاك المجال الجوي لواشنطن، حيث أعلنت الولايات المتحدة إغلاق البيت الأبيض، وإعلان حالة الطوارئ في مبنى الكابيتول؛ عقب اختراق "طائرة مجهولة لمنطقة محظورة" من أجواء البلاد.

مسئول أمريكي أكد أن إغلاق البيت الأبيض والانتهاك المحتمل قد يكون سببه "سرب من الطيور"، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وقال متحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، إن الكائن الذي تسبب في الإغلاق وإعلان الطوارئ في المبنى قد يكون "قطيعًا من الطيور".

وأوضح أن الواقعة انتهت دون وقوع أي حادث.

وأشار مصدر بوزارة الدفاع، للشبكة الأمريكية، إلى أن هناك 3 احتمالات يتم دراستها بشأن الحادث "الطيور، طائرة مسيرة، أو شذوذ في الغلاف الجوي".

بينما أوضح مصدر في شرطة الكابيتول، أن السبب لا يزال مجهولا، مشيرا إلى أنه تم رصد "فقاعة كبيرة بطيئة الحركة لشيء ما" على الرادار؛ مما تسبب في قلق من أن يكون الجسم طائرة بدون طيار.

ويقول مسؤول بوزارة الدفاع، أن المروحيات التي وصلت لاعتراضها، لم تجد أي تهديد يتطلب عملا إضافيا، مما دفع الأجهزة الأمنية للبحث على الأرض عن طائرة بدون طيار محتملة.

وفي المقابل يؤكد مسؤولان من الكابيتول أن الجسم الغريب مجرد قطيع من الطيور نظرا إلى مدى بطئه في الحركة وكيفية ظهوره على الرادار .

ونقلت "سي ان ان" عن العقيد المتقاعد بالقوات الجوية سيدريك ليتون قوله "يجب أن يكون مشغلو الرادار مدربين وقادرين على التمييز بين قطيع من الطيور والطائرة.. لكن هذا الخطأ هو في الواقع خطأ شائع إلى حد ما".

وكان جهاز الأمن السري أعلن أن البيت الأبيض قد تم إغلاقه "بسبب انتهاك محتمل للمجال الجوي فوق العاصمة واشنطن".

فيما قالت الشرطة إنها "تتعقب طائرة تشكل تهديدًا محتملًا لمجمع الكابيتول"، لكن سرعان ما تم رفع الإغلاق.
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