ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يستقر على مقر إقامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادًا لـ نواذيبو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
المصري يستقر على
المصري يستقر على مقر إقامته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط
Advertisements
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
استقر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن إيهاب جلال على الفندق الذي سيقيم به الفريق خلال تواجده بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وذلك استعدادًا لملاقاة فريق نواذيبو بطل موريتانيا.

المباراة من المقرر إقامتها الساعة 9 من مساء الأحد المقبل، على ستاد شيخا ولد بيديا بنواكشوط، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ووقع اختيار إيهاب جلال، على فندق موري سانتر، أحد أكبر الفنادق بنواكشوط، بعد التنسيق مع ياسر عزت وعلي طه اللذين سبقا البعثة إلى هناك موريتانيا.

ويتميز الفندق باقترابه من الملعب حيث يبتعد عنه نحو 4 كيلومترات فقط.

وتتوافر بالفندق كافة المتطلبات التي يحتاجها الفريق، خاصًة النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم، والقاعة المخصصة للاجتماعات الفنية، وكذلك قاعات الطعام المخصصة بشكل مستقل للفريق.
المصري يستقر على مقر إقامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادًا لـ نواذيبو
المصري يستقر على مقر إقامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادًا لـ نواذيبو
المصري يستقر على مقر إقامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادًا لـ نواذيبو
المصري يستقر على مقر إقامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادًا لـ نواذيبو
المصري يستقر على مقر إقامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادًا لـ نواذيبو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري عن مواجهة بيراميدز بـ الكونفيدرالية: عادى لا نخشى أحدا

المصري يفوز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا

فرمان جديد من إيهاب جلال فى المصري بشأن القيد فى الكونفيدرالية الإفريقية

المصري يقيد بهاء مجدي وعماد فتحي في قائمته الأفريقية

ضم 3 لاعبين جدد .. إيهاب جلال يحسم قائمة المصري الإفريقية لمواجهات الكونفدرالية

المصري يقرر عدم تكليف أحد من أعضائه برئاسة بعثة موريتانيا

ترشيحاتنا

بعد اتهامه بـ التمرد.. طارق حامد يرد بـ صورة من المطار

بـ أقل من 5 جنيهات.. تخلصى من جميع مشاكل البشرة بـ مكون واحد

هاني سعيد يكشف عن كواليس اعتزاله.. وتوليه منصب المدير الرياضي في بيراميدز

تعرف عليها في فيس بوك.. حبس عاطل هتك عرض فتاة قاصر في المعصرة

أطول من أبوه.. بارون ترامب يثير ضجة بعد ظهوره إلى جانب والديه

في أقل من 10 دقائق.. 3 طرق للتغلب على الأفكار السلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول من أبوه.. بارون ترامب يثير ضجة بعد ظهوره إلى جانب والديه

منها انتظار المكالمات.. ميزات جديدة مبهرة في التحديث الجديد لـ واتساب

لحظة تحبس الأنفاس.. سيارة تقتحم أحد المحلات في الكويت