المصري يستقر على مقر إقامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط استعدادًا لـ نواذيبو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن إيهاب جلال على الفندق الذي سيقيم به الفريق خلال تواجده بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وذلك استعدادًا لملاقاة فريق نواذيبو بطل موريتانيا.





المباراة من المقرر إقامتها الساعة 9 من مساء الأحد المقبل، على ستاد شيخا ولد بيديا بنواكشوط، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





ووقع اختيار إيهاب جلال، على فندق موري سانتر، أحد أكبر الفنادق بنواكشوط، بعد التنسيق مع ياسر عزت وعلي طه اللذين سبقا البعثة إلى هناك موريتانيا.





ويتميز الفندق باقترابه من الملعب حيث يبتعد عنه نحو 4 كيلومترات فقط.



