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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشارك في حفل استقبال رفات القديسة تريزا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فوده
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أ ش أ
شارك محافظ جنوب سيناء خالد فوده، في احتفالية استقبال رفات القديسة تريزا بكنيسة العذراء سيدة السلام، في حي النور بمدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبال محافظ جنوب سيناء، الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية وتوابعها، والأنبا مكاريوس توفيق والأب أرميا نشأت، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والأهالي.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بحضور هذه المناسبة، مؤكدا أن جميع المصريين أخوة في الوطن، وأن هذا هو نهج الدولة المصرية والقيادة السياسية.
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