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محافظات

الغضبان يشيد بأداء أجهزة بورسعيد خلال زيارة الرئيس.. ويكرم نجوم أوبريت وش الخير

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:06 م
الغضبان يشيد بأداء
الغضبان يشيد بأداء اجهزة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأداء أجهزة المحافظة والأحياء قبل وأثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة، والتى بدت خلالها بورسعيد فى أبهى صورة أمام ضيوفها ونالت استحسان الجميع.

وطالب محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مع رؤساء الأحياء، بالحفاظ على هذه الروح والأداء لتظل بورسعيد على هذا المستوى فى جميع المرافق.

وناشد المواطنين الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير وتجميل، كما قام بإهداء شهادات التقدير للشركات المنفذة لأعمال التطوير تقديرا لجهودهم.

وعلى هامش الاجتماع، أشاد محافظ بورسعيد بأوبريت وش الخير الذي جسد عطاء الرئيس لمصر وجاء بمستوى فني راقٍ فى الأداء والكلمات واللحن المصاحب له، وتم إخراجه بطريقة احترافية، وقام بتكريمهم وقدم لهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية.

وتم تكريم الفنان طارق علي،  مؤلف الأوبريت الاستعراضي، والفنان أحمد حمدي روؤف، ملحن الأوبريت، والفنان عمرو عجمي، مصمم استعراض الأوبريت، والفنان محمد الدسوقي، الرؤية الفنية والدرامية وإخراج الأوبريت.
الغضبان يشيد بأداء أجهزة بورسعيد خلال زيارة الرئيس.. ويكرم نجوم أوبريت وش الخير
الغضبان يشيد بأداء أجهزة بورسعيد خلال زيارة الرئيس.. ويكرم نجوم أوبريت وش الخير
الغضبان يشيد بأداء أجهزة بورسعيد خلال زيارة الرئيس.. ويكرم نجوم أوبريت وش الخير
الغضبان يشيد بأداء أجهزة بورسعيد خلال زيارة الرئيس.. ويكرم نجوم أوبريت وش الخير
الغضبان يشيد بأداء أجهزة بورسعيد خلال زيارة الرئيس.. ويكرم نجوم أوبريت وش الخير
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