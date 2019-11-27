الأطباء تحذر من إعطاء الحقن بالصيدليات.. تسبب الوفاة فى الحالات الحرجة.. والصيادلة: المستشفيات الحكومية ترفض إعطاء الحقن المشتراة من الخارج

الوفاة إحدى النتائج.. تحذير الأطباء من أخذ الحقن دون رأي الطبيب

محظورة دون روشتة الطبيب.. "الأطباء" تحذر من إعطاء الحقن بالصيدليات

مطالب بعمل الصيدليات مراكز للإسعافات الأولية





"من يعطي الحقنة للمريض؟"، جدل بالمهن الطبية حول حماية المريض وعدم تعرضه للمضاعفات الناتجة عن إعطاء الحقن سريعة المفعول دون عمل اختبار حساسية، والأطباء أعلم بالحالة الصحية نتيجة الفحوصات ومعايشة المريض سريريًا، والصيادلة يعطون الحقن كنوع من الخدمة والمساعدة للمريض مع علمهم بطبيعة الدواء.



وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن الطبيب هو المرخص له تشخيص المرض ثم وصف العلاج والذي يتضمن الحقن.



وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الممرضة هى المختصة بإعطاء الحقن للمريض، وذلك تحت إشراف طبي، لأن العديد من أنواع الحقن يحتاج اختبار حساسية قبلها، لضمان عدم حدوث مضاعفات.



وعن صرف الأدوية بدون روشتة الطبيب من خلال الصيدليات، أوضح الأمين العام أنه فى جميع دول العالم توجد أعداد محدودة من الأدوية يمكن صرفها دون روشتة مثل بعض أدوية نزلات البرد.



وأكد أن الغالبية العظمى من الأدوية ومنها جميع أنواع الحقن لا يمكن صرفها إلا بروشتة طبية حفاظا على أرواح المواطنين.



وأفاد الأمين العام، بأن غلاء كشف بعض الأطباء ليس مبررا للإضرار بأرواح المرضى، بالإضافة إلى أن المريض يستطيع الذهاب إلى مستوصف أو حتى مستشفى حكومى للكشف.



وقال الدكتور محمود عرفة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المسئول عن إعطاء المريض الحقن هو الطبيب، ولا يوجد بذلك خلاف وأي ممارسات أخرى خاطئة ولا تجوز، لأن الطبيب هو المخول له كتابة الدواء للمريض باختلاف نوعه لشفائه.



وأكد الدكتور محمود عرفة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا الصيدلي ولا الممرض ولا خريجي العلوم الصحية له الحق في كتابة دواء، الطبيب فقط سواء بشري أو أسنان.



وأضاف أن من يعطي الحقن للمريض، هو الطبيب أو ما ينوب عنه من الأطقم الطبية تحت إشرافه، مشيرًا إلى أن الصيدلي أو التمريض أو ما يملك ترخيصا لعمل ذلك، يقدر على إعطاء حقنة إلى المريض.



وأوضح أنه توجد مضادات حيوية تعمل تفاعل حساسية، فيجب عمل اختبار حساسية قبلها، لأنها تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها.



وأشار عضو المجلس، إلى أن من يستطيع أن يتعامل مع الحالات الحرجة هو الطبيب، خاصة المضادات الحيوية.



وأفاد بأنه توجد حقن تؤخذ في الوريد ببطء مثل الكالسيوم، وحقنها بسرعة يؤدي إلى اضطراب عضلة القلب قد يؤدي إلى الوفاة، فتؤخذ بعلم الطبيب وفي بعض الأحيان في العناية المركزة.



من جانبه، قال الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، إنه يوجد أكثر من 70 ألف صيدلي، أي تتوفر صيدلية لكل ١٥٠٠ مواطن، وذلك أقل من المعدلات العالمية والاقتصادية.



وأكد الدكتور هاني دنيا، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصيدليات تقوم بدور قومي في ترشيد الإنفاق الصحي الحكومي أو الأهلي، حيث تقوم بعض الصيدليات بصرف الأدوية الوصفية بنظام otc المرخص به محليا وعالميا.



وأضاف نقيب الغربية، أن الصيدلي يقوم أيضا بتوجيه المريض للكشف عند دكتور متخصص، مما يقلل من التكلفة المرضية.



وأفاد بأنه لا يتم استغلال الصيدليات الاستغلال الأمثل، مطالبا بأن تكون الصيدليات مركز الإسعافات الأولية لتأدية خدمة طبية سريعة ومتميزة من خلال التعليم الصيدلي المستمر والتدريب على الإسعافات الأولية والتي من أساسياتها إعطاء الحقن.



وأوضح أن ذلك من باب رد الجميل لمصر الحبيبة وإبراز دور الصيدلي للمجتمع الأكثر إلماما باحتياجات المريض، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بمصر نقاط متخصصة ومرخصة لإعطاء الحقن الموصوفة من الطبيب ونجد المريض يستهلك وقتا طويلا كي يستطيع أن يأخذ الحقنة المكتوبة.



وطالب نقيب الغربية، وزير الصحة بتخصيص الصيدليات الأهلية كنقطة الاسعافات الأولية اختياري وليس جبريا، ومنها إعطاء الحقن خدمة للمواطن الذي لا يجد نقطة مرخصة لإعطاء الحقن حتى بالوحدات والمستشفيات الحكومية التي تمتنع عن إعطائه حقنة اشتراها من الخارج.



وأشارت إلى أنه لابد من استغلال الصيدليات بشرط أن تكون هذه الصيدليات والصيادلة العاملين بها مؤهلين لتقديم هذه الخدمة واجتاز عددا من دورات الإسعافات اللازمة للتعامل مع الحالات لتقليل وترشيد التكلفة الطبية للمريض واستغلال أماكن هذه الصيدليات، حيث إن الصيدليات منتشرة بكل ربوع مصر على أن تقدم هذه الخدمة للمواطن بقيمة رمزية يتمكن منها الصيدلي من تطوير الصيدلية واستمراره في الالتحاق بالدورات المكلفة له ماديا.



وأوضحت نقيب صيادلة الجيزة، أن قانون الصيدلة لا يجيز للصيدلى إعطاء الدواء عن طريق الحقن داخل الصيدلية، وأن ما يقوم به الصيدلي هو بيع السرنجة فارغة كنوع من أنواع المستلزمات التى يجوز له بيعها بالصيدلية.

