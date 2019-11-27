من لوكيشن فالنتينو.. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد نجله رامي.. شاهد

حرص الزعيم عادل إمام على تهنئة نجله المخرج رامي إمام بعيد ميلاده الذي وافق أول أمس 25 نوفمبر الجاري، وذلك عبر حسابه على "انستجرام".





ونشر النجم الكبير عادل إمام مقطع فيديو لفريق عمل مسلسل "فالنتينو" أثناء الاحتفال بـ ابنة داخل لوكيشين التصوير، وظهر الزعيم عادل إمام وهو يهنئ نجله بعيد ميلاده ويحتفل به وسط أبطال المسلسل.





وعلّق الفنان عادل إمام على مقطع الفيديو قائلًا: "عيد ميلاد سعيد رامى إمام" ونال مقطع الفيديو إعجاب متابعيه.





يُواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير مشاهده بمسلسله الجديد فالنتينو، حيث يحاول المخرج رامى إمام الانتهاء من المشاهد الخارجية.



