مرصد الأزهر يدعو للتوسع في إطلاق حملات توعوية للتعريف بـ حقوق المرأة

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمناسبة «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» الذي يوافق الـ25 من نوفمبر كلَّ عام، رفضَه التام لكافة أشكال العنف الجسدية والمعنوية التي تُمارس ضد المرأة، لافتًا إلى أن الإسلام قد كرَّم المرأة (أمًّا وبنتًا وزوجة وأختًا...)، ورفع شأنها بعد أن كانت مهدرة الحقوق ومكبَّلةً في أغلال الجاهلية.





وشدد مرصد الأزهر على دعمه الكامل للمطالب المشروعة التي تنادي بالقضاء على العنف ضد المرأة، باعتبارها شقيقةً وشريكةً للرجل، وعنصرًا أصيلًا وعضوًا فاعلًا في المجتمع الذي تعيش فيه.





وذكر مرصد الأزهر أن وصية النبي ﷺ في خطبة «حجة الوداع» التي تُعدُّ بمثابة ميثاق إنساني للبشرية جمعاء، حين قال ﷺ: «استوصوا بالنساء خيرًا».





ودعا مرصد الأزهر كافة المؤسسات التربوية والإعلامية في العالم إلى التوسُّع في إطلاق حملات توعويَّة تسعى إلى التعريف بحقوق المرأة ودورها الرئيس داخل المجتمع.



