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رياضة

اخبار الرياضة.. الأهلي يستعد لضم بغداد بونجاح.. رضا عبد العال يهاجم ميتشو.. طارق حامد يرد على اتهامات التمرد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

بمعاونة رجل أعمال خليجي.. الأهلي يستعد لضم بغداد بونجاح مهاجم السد القطري
كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري قد ينضم للنادي الأهلي المصري خلال انتقالات يناير المقبلة

هاني سعيد يكشف عن كواليس اعتزاله.. وتوليه منصب المدير الرياضي في بيراميدز
كشف هاني سعيد لاعب فريق كرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تفاصيل إعلانه اعتزاله كرة القدم وتوليه منصب المدير الرياضي في نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

بعثة الزمالك تغادر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي في الثانية والربع من فجر اليوم، متوجهه إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي، والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم السبت المقبل

بعد اتهامه بـ التمرد.. طارق حامد يرد بـ صورة من المطار
نشر طارق حامد نجم نادى الزمالك صورة له على "انستجرام" مع بعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبي في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

رضا عبدالعال يهاجم ميتشو ويكشف عن الفارق بينه وبين فايلر
هاجم رضا عبدالعال،لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، وذلك بسبب اداء الفريق الابيض بالفترة الأخيرة.
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