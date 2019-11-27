مصادر لـ صدى البلد: الشريف محافظا لـ الإسكندرية.. وحنفى لـ البحر الأحمر

أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم إجراء حركة المحافظين بمصر بعد ساعات قليلة، لافتا إلى أن الحركة تشمل ١٣ محافظا.



وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أنه تم اختيار محمد الشريف، محافظا للإسكندرية، والغربية طارق رحمى، وبنى سويف محمد هانى، والبحر الأحمر عمرو حنفى، واللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان.



كما تم تعيين جاكلين عازر، نائبا لمحافظ الإسكندرية، وإبراهيم ناجى الشهابى، نائبا لمحافظ الجيزة ، وحازم عمر نائبا لمحافظ سوهاج ، ومحمد محمود نائبا لمحافظ المنيا ، وايناس سمير نائبة لمحافظ جنوب سيناء .

