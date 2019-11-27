Facebook تختبر ميزة الوضع الليلي dark mode

بدأت شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، في اختبار ميزة الوضع الليلي "dark mode"، على تطبيقها الرئيسي لمستخدمي أجهزة أندرويد، وذلك بعد أن أصبحت سمة الوضع الداكن الأكثر شيوعًا على تطبيقات التواصل والتي كان من أولها تطبيق التراسل المملوك لفيسبوك "Facebook Messenger"، بحسب ما ذكره موقع "techradar".



وبالنظر إلى شعبية الوضع الليلي، فمن المدهش أن فيسبوك استغرقت وقتًا طويلًا للانخراط، وذلك بالرغم من أن بعض تطبيقاتها وخدماتها الأخري، مثل ماسنجر Messenger لنظام ويندوز وواتساب WhatsApp، تضم خصائص التوفير الخاصة بالخاصية، لكن تطبيق فيسبوك الرئيسي تخلف عن مواكبة الوضع الشائع.



وفي حين أن مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، ينتظرون طرح سمة الوضع الليلي، ألا أن الشركة المالكة للتطبيق بدأت في اختباره على تطبيقها الرئيسي أولا، وبدأ بعض مستخدمي فيسبوك برؤية الوضع الليلي على التطبيق.



ووفقا لما ذكره موقع "PhoneArena"، يبدو أن فيسبوك بدأت اختبارها الميزة لأول مرة قبل شهرين، حيث نشر أحد مستخدمي موقع ريديت Reddit لقطة شاشة في نهاية شهر أغسطس توضح كيف ظهر التطبيق في الوضع الليلي على هاتفه قبل بضعة أشهر.



الجدير بالذكر أن ميزة الوضع الليلي تساعد مستخدميها في الحفاظ على أعينهم عند استخدام التطبيق أثناء الليل، بالإضافة إلى أنه يزيد من عمر البطارية على الهواتف الذكية ذات شاشات من نوع (AMOLED).



وعلى الرغم من أن الصورة التي تمت مشاركتها على موقع Reddit، منذ عدة أشهر إلا أن بعض لقطات الشاشة الأكثر حداثة على الإنترنت تشير إلى أن الاختبارات قد بدأت بالظهور لبعض المستخدمين، فقد يعني ذلك أن وصول النسخة الرسمية على وشك بدء التشغيل على نطاق أوسع، ولكن لم تحدد الشركة موعد طرحها رسميًا.



يذكر أن شركة عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تواجه هذه الأيام تحقيقًا تترأسه اللجنة القضائية بمجلس النواب ووزارة العدل فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار، وذلك إلى جانب العديد من شركات التكنولوجيا الكبري مثل آبل وأمازون وجوجل.

