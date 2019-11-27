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فن

أقسم بالله ما صوري..أسباب دفعت الجمهور للتشكيك تصريحات شيرين سيف النصر بشأن صورتها

أقسم بالله ما صوري.. استمرار الجدل حول صور شيرين سيف النصر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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قسم الفن
مازالت حالة الجدل مستمرة حول أزمة الصور المنسوبة للفنانة شيرين سيف النصر ، رغم نفي الفنانة في أول تصريح لها لـ صدى البلد أمس الثلاثاء كونها صاحبة الصورة.

وهو النفي الذي حرصت على إصداره في بيان صحفي مصحوب بتسجيل صوتي يؤكد أنها ليست صاحبة الصورة.

وشكك كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا النفي، بسبب ما اعتبروه تطابق شكلها مع الصور المنشورة، فضلا عن استايل الملابس التي اعتادت ارتداؤه في الفترة الأخيرة.

وشبه البعض نفي شيرين سيف النصر ، لصورها بنفي الفنان أحمد عز إنجابه من زينة، بجملته الشهيرة "أقسم بالله ما ولادي"، على طريقة "أقسم بالله ما صوري"، وهي الجملة الساخرة التي أصبحت مضرب المثل في السخرية من الإلحاح على نفي شيء غير صحيح.

تشكيك البعض لا يعني أن هناك إجماعا على عدم تصديق شيرين سيف النصر، لأن هناك كثيرين أيضا صدقوا نفي شيرين سيف النصر، وأكدوا أن الصورة ليست صورتها، ووضعوا صورا لها بجوار الصور المنسوبة لها للتأكيد على صدقها، مؤكدين أنها تتعرض لحرب غير شريفة عبر السوشيال ميديا.

كانت انتشرت خلال الساعات الماضية صور منسوبة إلى الفنانة شيرين سيف النصر، أثارت جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قيل أنها صورة شيرين سيف النصر خلال توجهها إلى محكمة للإدلاء بشهادتها في قضية سرقة مجوهراتها.

وفي هذا السياق، كشفت الفنانة شيرين سيف النصر حقيقة الصورة التي انتشرت لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم البعض بأنها آخر صورة شرين سيف النصر خلال تواجدها في المحكمة للإدلاء بشهادتها في قضية سرقة مجوهراتها.

وأكدت شيرين سيف النصر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الصورة المتداولة ليست لها، قائلة: "مش صورتي ومش عارفه جابوا الصورة دي منين، وما الغرض من ادعائهم بأنها صورتي، على غير الحقيقة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة نسبوها إلى الفنانة شيرين سيف النصر، وقالوا أنها تعاني من مرض خطير أدى إلى تغير شكلها تماما.

وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أن الصورة كانت لـ شيرين سيف النصر خلال توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.

وظهرت صاحبة الصورة التي قيل إنها شيرين سيف النصر بوزن زائد وترتدي عباءة ونظارة، وهو الأمر الذي مثل صدمة كبيرة لجمهورها الذى أحبها فى مرحلة شبابها وفوجئ بوزنها الحالي.

وكانت قد تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر لسرقة مجوهراتها من شقتها وصلت قيمتها إلى 3 ملايين جنيه، على يد أقرب صديقاتها فى شهر أغسطس الماضى، مما استوجب عليها حضور الجلسة.

يذكر أن أهم أعمال الفنانة شيرين سيف النصر في الدراما التليفزيونية غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، أما في السينما شاركت في العديد من الأفلام من بينها "سواق الهانم" و"النوم فى العسل".

وكان آخر أعمالها مسرحية بودى جارد ، والتي شاركت في بطولتها مع الفنان عادل إمام على مدار سبع سنوات كاملة.
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