45 مليون راكب سنويا.. تفاصيل أحدث مطارات أبوظبي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي، براين تومسون، أن نسبة إنجاز العمليات الإنشائية في مجمع مطار أبوظبي الدولي الجديد فاقت 97%، مشيرا إلى أن موعد الافتتاح الرسمي سيعلن عنها فور اكتمال الإنشاءات.





وبيًن تومسون في تصريحات صحفية له، على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019 الذي ينظمه المجلس الدولي للمطارات في أبوظبي، أن الطاقة الاستيعابية لمجمع المطار الجديد تصل إلى 45 مليون راكب سنويًا، وسيضم كافة شركات الطيران التي تستخدم المطار حاليا، فيما تسعى الشركة لمزيد من الاتفاقيات مع شركات أخرى للعمل في المطار الجديد.





وأكد أن المطار الجديد سيضم مجموعة من التقنيات والخدمات الحديثة والمبتكرة للمساهمة في سرعة معالجة أوراق ومستندات المسافرين، لافتا إلى أنه “سيرسي معيارًا جديدًا لجميع مطارات العالم على مدار الأعوام الـ20 المقبلة، حيث يتميز بتصميم يهدف إلى تحقيق خفض كبير في استهلاك الطاقة سنويًا بفضل شكل البناء وكسائه اللذين يتمتعان بالمواصفات المناسبة والقادرة على الاستجابة للعوامل المناخية.





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وأشار إلى أن المطار يمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، وسيقدم مجموعة من أفضل المرافق وخدمات التجزئة على مستوى العالم، بما يضمن ترسيخ مكانة المطار كوجهة جذابة لجميع شركات الطيران و كبوابة مثلى لإمارة أبوظبي والإمارات.





وأوضح تومسون أن المطار عند استكماله سيضم 154 منصة لإجراءات السفر ومطاعم ومقاهي على مساحة 12150 مترا مربعا، ومساحة قدرها 27500 متر مربع مخصصة لصالات المسافرين، ويمكن للمسافرين على متن رحلات الترانزيت عبر أبوظبي تمضية وقتهم بالتسوق في متاجر التجزئة التي تنتشر على مساحة 15860 مترا مربعا، أو الاسترخاء في فندق مسافري الترانزيت الذي يضم نحو 200 غرفة.



