الرئيس الأسبق للاستشعار عن بعد: طيبة 1 سيدعم منظومة التأمين الصحى الشامل.. فيديو

قال الدكتور مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أسعد جميع الشعب المصرى أمس بانطلاق منظومة التأمين الصحى لتشمل جميع الجمهورية.



وأضاف الدكتور مدحت مختار، عبر الهاتف ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " Dmc " أن مصر الآن تعكس رؤية وضعت منذ عدة سنوات ماضية ،لافتا إلى أنه يلزم لإطلاق مثل كل هذه المنظومة تغطية كبيرة لشبكة الاتصالات بمصر كلها ولكن هناك مناطق نائية لا تغطيها شبكات الاتصالات.



وأشار رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق، إلى أنه بدون القمر الصناعى " طيبه 1 " لم نستطع تغطية كل مصر رقميًا، مؤكدًا أن القمر الصناعى " طيبة 1" سيساهم فى تطبيق منظومة التأمين الصحى والتطبيقات الرقمية المتطورة وغيرها، موضحًا أن هناك تخطيطا استراتيجيا لهذا العمل.



وتابع رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق أن مصر ستختلف كثيرا فى العديد من الخدمات والجهات التنفيذية الفترة القادمة، مضيفًا أن القمر الصناعى " طيبة 1" سيساعد على التتبع و القضاء على الإرهاب، وسيساهم على توفير قاعدة بيانات قوية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات لدعم كافة المبادرات التى تنفذ.



وأكد أن مصر ستشهد نقلة كبيرة فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الإمارات تستغل الجانب الاقتصادي فى تحقيق طفرة فى الاقتصاد الخاص بها ، مشيرًا إلى أن القمر الصناعى له فوائد فى شتى المجالات الاقتصادية والفنية والأمنية والسياسية.