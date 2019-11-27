نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1.. وإيران تعلن رسميا اعتقال 7 آلاف متظاهر.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

السيسي: نفذنا مشروعات قومية بقيمة 200 مليار دولار

نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لحماس في غزة

الحريري ينسحب من سباق رئاسة الحكومة اللبنانية

إيران تعلن رسميًا اعتقال 7 آلاف متظاهر خلال الاحتجاجات



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.



فذكرت صحيفة "الأنباء"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه إلا وتم اقتحامه، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه.



جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد.



وأضاف الرئيس السيسي أنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار).



وأشارت صحيفة "الجريدة"، إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن خلال الافتتاح، أيضا، تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين للمرة الأولى.



فيما سلطت صحيفة "الوطن"، الضوء على نجاح إطلاق مصر، القمر الصناعي، الأول لأغراض الاتصالات «طيبة -1».



وأطلق القمر بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق «آريان- 5»، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة «كورو» بإقليم «جويانا الفرنسية» بأمريكا الجنوبية.



وفي الشأن المحلي والعربي، قالت صحيفة "القبس"، إن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه رؤساء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية، والقضائية) خلال استقباله إياهم أمس، بالتعاون، عملًا بما تضمّنته المادة 50 من الدستور، التي تحث على فصل السلطات مع تعاونها، وذلك سعيًّا لتحقيق مصلحة البلاد والعباد، لا سيما تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، والعمل على كل ما من شأنه القضاء على آفة الفساد، ومحاسبة المتجاوزين.



ونقلت صحيفة "القبس"، عن بيان لمنظمة العفو الدولية، إبدائها قلقها من اعتداء انصار حزب الله على متظاهري لبنان.



وأضافت المنظمة، أن الهجمات المنسقة على المتظاهرين في لبنان تشير إلى تصعيد خطير، مطالبة السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات حازمة لحماية المتظاهرين.



وعن لبنان أيضا، قالت صحيفة "الجريدة، إنه بعد تعقد عمليتي التكليف والتأليف الحكومي، وتمسك رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري بأخرى تكنوقراط كحل للأزمة الاقتصادية، ورفض قوى سياسية أخرى ذلك الحل وإصرارها على حكومة «تكنوــــ سياسية»، أعلن الحريري، أمس، انسحابه من السباق إلى رئاسة الحكومة.



ولم يكد يمضي نصف ساعة على بيان انسحاب الحريري حتى بدأت تتواتر معلومات عن نية القصر الجمهوري تحديد يوم غدٍ موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة، في خطوة من شأنها تعقيد المشهد السياسي الداخلي.



وفي الشأن الدولي، أعلن نائب كبير في البرلمان الإيراني، عن اعتقال سبعة آلاف متظاهر في عموم إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي إثر رفع أسعار البنزين.



وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إن ”التقارير المكتوبة من مسؤولي الأمن التي ستصل قريبًا إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية كشفت عن اعتقال سبعة آلاف متظاهر“.



وسلطت صحيفة "الراي"، الضوء على شن سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء غارات عدة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صاروخين باتّجاه إسرائيل.



وقال مصدر أمني في غزة «إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت بعد منتصف الليل وفجر اليوم عدّة غارات عدوانيّة على مواقع للمقاومة وأراض خالية، أسفرت عن وقوع أضرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات».