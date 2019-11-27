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رياضة

ليفربول في مهمة تأمين الصدارة أمام نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
محمد صلاح - مانولاس
محمد صلاح - مانولاس
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إسراء أشرف
يستضيف ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نابولي الإيطالي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال،

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري الأبطال

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، والذي يبحث عن فوزه الرابع بدور المجموعات، من أجل تأمين صدارة المجموعة الخامسة، وحسم تأهله إلى دور الـ16.

كما يتطلع ليفربول لرد اعتباره بعدما تمكن نابولي من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب بـ سان باولو، ضمن منافسات الجولة الأولى.

في المقابل، يسعى نابولي لتحقيق فوزه الثالث ومواصلة تفوقه على ليفربول، من أجل خطف صدارة المجموعة التي يحتلها الريدز بفارق نقطة.

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح، إلى تشكيلة كلوب الأساسية بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيسر.

بينما يفتقد نابولي لجهود لاعبه لورينزو إنسيني بسبب الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته مع فريقه أمام ميلان في الدوري الإيطالي، يوم السبت الماضي.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولي الذي يحتل الوصافة، يليه سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم جينك البلجيكي في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
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