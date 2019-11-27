نظف جسمك من السموم وانسف الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

يقبل العديد من الأشخاص على تناول الوجبات السريعة بكثرة، حيث انها تسبب العديد من السموم داخل الجسم لذلك يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الحرص على تنظيف أجسامهم باستمرار.



نشر موقع "health digezt " حل سحرى يخلصك من سموم الجسم فقط تناول كوب من هذا المشروب .





المكونات:



4 تفاحة متوسطة الحجم

1 الليمون

3 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المبشور

1 كوب من الماء

التجهيز:



قشر الليمون ثم التفاح واخلطهما بالماء والزنجبيل واضربهما فى الخلاط .