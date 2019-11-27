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مرأة

نظف جسمك من السموم وانسف الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
كوب من هذا المشروب
كوب من هذا المشروب ينظف الجسم من السموم
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أسماء عبد الحفيظ
يقبل العديد من الأشخاص على تناول الوجبات السريعة بكثرة، حيث انها تسبب العديد من السموم داخل الجسم لذلك يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الحرص على تنظيف أجسامهم باستمرار.

نشر موقع "health digezt " حل سحرى يخلصك من سموم الجسم فقط تناول كوب من هذا المشروب .


المكونات:

4 تفاحة متوسطة الحجم
1 الليمون
3 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المبشور
1 كوب من الماء
التجهيز:

قشر الليمون ثم التفاح واخلطهما بالماء والزنجبيل واضربهما فى الخلاط .
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