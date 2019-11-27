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الأغاني الوطنية.. مدير المنتخب الأوليمبي يكشف سر الفوز بكأس أمم إفريقيا.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
علاء عبدالعزيز، مدير
علاء عبدالعزيز، مدير المنتخب الأوليمبي
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قسم التوك شو
قال الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير المنتخب الأوليمبي، إن ما حققه المنتخب من فوز والحصول على الذهبية في أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عام و تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، كان للقيادة السياسية ورئاسة الوزراء ووزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري أثر فيه، بسبب دعمه ورفعهم الروح المعنوية للمنتخب وأيضًا الصورة والرسائل التي وجهها الإعلام وتواجد الجمهور وحرصهم على حضور جميع المباريات.

وتابع الدكتور علاء عبدالعزيز، خلال حوار لقاء في برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن يجب استمرار هذا الدعم لأن كان لها أثر كبير بصدد الرفع من معنويات اللاعبين وأدائهم الرائع، وأن تم بذل قصارى جهد الفريق الفني بإشراف من اتحاد الكرة المصري وأيضًا معسكرات الإعداد اللعيبة.

وأضاف الدكتور علاء عبدالعزيز، أن من عناصر نجاح البطولة، هو إعطاء المنتخب الصلاحية في اختيار جهازه الفني، فتم اختيار جهاز متجانس ومتفاهم ذو خبرة وشأن كبير في التاريخ الكروي وكان هذا وراء الإنجاز الكبير للمنتخب الأوليمبي.

وأشار الدكتور علاء عبدالعزيز، إلى أن حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 يتم الاستعداد له منذ عام 2018، وكان من الأشياء التي ساعدت المنتخب أنهم جمعوا كل الاغنية الوطنية على "فلاش ميموري" لسماعها طوال الوقت أثناء التوجه لاستاد في الإذاعة الداخلية للحافلة.

وذكر الدكتور علاء عبدالعزيز، أن تمتع منتخب الناشئين بالحس الوطني القوي، وأن لا تجد في وجه أي منهم في ضجر، وكان بينهم روح عالية من التعاون والإيثار فقد قدموا رسالة قوية بالمعني الحرفي لروح الفريق للعبة الجماعية.
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