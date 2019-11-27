برلمانية الحركة الوطنية تقترح دمج عدد من الوزارات.. تفاصيل

- معايير عالمية



- إرهاق موازنة الدولة



- تغيير جذري للسياسات



- الإصلاح الإداري





- الفساد والوساطة



وأشار محمد بدراوي إلى أنه هنا لا يقصد تسريح أو استبعاد أحد بل الأمر يحتاج إلى إعادة تدوير وتوظيف للطاقات البشرية الهائلة المتاحة لدينا وتطبيق برنامج متكامل لإعادة التدوير والتوظيف لكل العاملين بالدولة وفقًا للخبرات والقدرات التي يتمتعون بها وحتى يتمكن كل شخص من القيام بالدور الذى يوكل إليه فلدينا مثلًا تضخم موظفين فى بعض المصالح بينما تعانى أخرى من نقص حاد مما يقتضي معه سرعة تنفيذ برامج التدوير لهؤلاء الموظفين مع تدريبهم ونقلهم إلى الأجهزة التى تعاني نقصًا ، لتحقيق سرعة فى الإصلاح الإداري وسرعة اتخاذ القرارات مع التوسع في مخططات ميكنة الإجراءات وإدخال الحاسب الآلى والنظام الرقمى لمواجهة الفساد وإنهاء الوساطة والمحسوبية التي لا تخطئها العين المجردة في كثير من المعاملات داخل دواوين الحكومة وإعلاء مبدأ الخبرة والمهارة والكفاءة ليكون هو المعيار الوحيد في كل مناهج الحياة .

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن التعديل الوزاري الذي نحن بصدده يأتي في وقت هام وحيوي وتقتضيه الضرورة والمصلحة العامة للدولة المصرية خاصة وأن هناك العديد من الوزراء ثبت فشلهم وبقاؤهم في مناصبهم أصبح أمرًا مرفوضًا حتى من رجل الشارع نفسه موضحًا أننا نحتاج أيضًا إلى جانب تغيير بعض أشخاص الوزراء إلى تغيير في السياسات الحكومية وتقليل عدد الوزارات لتخفيض النفقات وترشيد موازنة الدولة وإحداث تحسن سريع في الأداء .وشدد رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية علي أنه بصدد الانتهاء من رؤية استراتيجية لدمج الوزارات سيتم تقديمها لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وأيضًا لمؤسسة الرئاسة تدور محاورها حول دمج الوزارات المتشابهة في الاختصاصات بما يجنبنا الوقوع في التضارب في القرارات كما هو جار حاليًا في حالات متعددة ومتكررة مشيرًا إلى أن إجراءات الدمج يفترض أن تتم وفق معايير عالمية متعارف عليها وليس مجرد إجراء وقتي أو فردي موضحًا أن عدد الوزراء في الدول المتقدمة مثل أمريكا واليابان لا يتجاوز الـ 20 وزارة فقط.وأضاف محمد بدراوي أن الرؤية الاستراتيجية تستهدف دمج الوزارات المتشابهة مثل وزارتي "الموارد المائية والري مع الزراعة واستصلاح الأراضي " وكذلك وزارتي "التجارة والصناعة مع قطاع الأعمال" وأيضًا وزارتي " السياحة والآثار "ووزارتي" الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج "مع إمكانية ضم إليهما أيضا وزارة التعاون الدولي مشددًا على أن عدد الوزارات فى مصر ضخم مما يتطلب معه ميزانيات مستقلة لكل وزارة على حدة وبالتالي فإن هذا الأمر يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ويرهقها خاصة فى ظل العجز الذى تشهده الآن لذا أظن أن دمج الوزارات أمر هام وبات ضرورة ملحة فى الوقت الذى تشهده مصر خلال الظرف الراهن.وأردف بدراوي قائلًا : الخلاصة أننا نريد من تلك الرؤية تغييرا جذريا في السياسات وليس مجرد تغيير في الأشخاص مشددًا على أهمية تجنب نفس طريقة العمل التي كانت سائدة في الماضي بهدف إحداث تحسن في الأداء والممارسة الحكومية من خلال رؤية مستقبلية وصياغة لاستراتيجيات حكومية بعيدة المدى وترشيد النفقات وتخفيض عدد الوزارات واختيار وزراء يتمتعون بالديناميكية والتفاعلية على الأرض والتعاطي مع الجماهير وقضايا الوطن باختصار نريد وزراء لديهم القدرة على الالتحام المباشر بمشاكل المواطن من خلال الزيارات الميدانية وقياس الأثر الحقيقي لذلك في الشارع .وتابع رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية موضحًا أن الرؤية الاستراتيجية التي نحن بصددها تتضمن أيضًا الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي بالدولة مشددًا على أنه إذا كنا بالفعل نريد إصلاحا إداريا حقيقيا في الحكومة ودواوين الوزارات فتلك تعد قضية كبري ومتشعبة لا يعالجها تغيير وزير أو وزيرين أو حتى تغيير الوزارة بأكملها بل الأمر يحتاج إلى نظرة أعم وأشمل نظرة تراعي الظرف الاقتصادي الراهن والمحاط بكثير من التحديات في ظل وجود عدد ضخم من الموظفين يفوق حاجة الجهاز الإدارى بالدولة.