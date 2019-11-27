حكم إنفاق الأولاد من مال والدهم الحرام

حكم إنفاق الأبناء من مال والدهم الحرام وهما يتصدقون من هذه الأموال بكثرة ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع عبر فضائية "المحور".



وأوضح جلال، قائلًا: إن المال الحرام يتوارث، فهو دائمًا وسيلة للفساد وشرب المخدرات وفعل الفواحش، ففي هذه الحالات يكون أصل المال حرام.



واستدل أحد علماء الأزهر الشريف، على ذلك بقصة سيدنا عمر –رضي الله عنه- عندما وجد عمله في يد ابنه، فقال له من أين أتيت بهذه العملة يا غلام، فقال له أهداني إياه عامل بيت المال، فذهب لبيت عامل بيت المال، وقال له ألا تجد بيت يأكل حرام إلا بيت عمر، فقال له قمت بعد ما في خزينة بيت المال فوجدت هذه العملة الزائفة التي لا فائدة لها، فقال له:"عدها إلى مكانها، ولئن عدت لأقسمنا ظهرك".



وشددا على أن الصدقة من المال الحرام لا فائدة فيها وليس لها أجر، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، منوهًا بأن العبادة من حرام كمن يبني على موج البحر.



أمين الفتوى: يجوز إخراج الصدقة من المال الحرام لضرورة المحتاج

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وبالتالى فينبغي أن تكون الصدقة والزكاة من المال الحلال الصافي.



وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "هل يجوز التصدق من المال الحرام؟ أنه لا مانع إذا ما رأى الإنسان صاحب المال الذي فيه حرام، من هو محتاج له لعلاج أو نحوه أن يعطيه ويمنحه إياه فهذا لا حرج فيه شرعا.



وأشار إلى أن الثواب أو العطاء على هذا المنح يعود إلى الله سبحانه وتعالى وحده، منوها بأن الأصل في الصدقة المال الحلال، مشيرًا إلى أن البعض يظن أن إخراج جزء من المال الحرام لأعمال الخير يكون بذلك قد طهره من الحرام وهذا خطأ فالحرام سيظل حراما.