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توك شو

علاء عبد العزيز يطالب الأندية بمشاركة لاعبي المنتخب الأوليمبي في الدوري.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي المصري
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قسم التوك شو
قال الدكتور علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأوليمبي، إنه تم وضع برنامج من فبراير 2018 منذ بداية المعسكر الطويل للمنتخب الأوليمبي، من قبل الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، للاستعداد لكأس أمم أفريقيا، وكان الهدف الأوسط للبرنامج والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وهو الهدف النهائي للبرنامج التدريبي الشامل.

وأضاف الدكتور علاء عبد العزيز، من خلال لقاء خاص في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تنفيذ هذا البرنامج من خلال وضع برنامج فني على أعلى مستوى والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، وأنه تم تنفيذ البرنامج كاملًا بتأدية 19 مباراة دورية و5 مباريات أفريقية، وكان هذا أقوى احتكاك للمنتخب الأوليمبي.

وأكد مدير المنتخب الأوليمبي أن شوقي غريب عرض برنامجا جديدا للمرحلة القادمة، وسيتم تطبيقه خلال فترة التوقف الدولي التي يتفق انعقاده في شهر مارس ويونيو، ثم الصعود إلى أولمبياد طوكيو في يوليو.

وأشار إلى أن جدول مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو سيكون كالتالي: أول مباراة يوم 26 يوليو ثم 28 يوليو وأخيرًا للصعود إلى الدور الـ 8 مباراة يوم 29 يوليو، وبذلك سيلعب المنتخب 3 مباريات في المجموعة للصعود للدور الـ 8.

وذكر أن أهمية البرنامج تندرج تحت "الوطن أم النادي؟"، لأنه من المفترض أن الدوري يتم انعقاده حتى يشارك جميع الأندية بلاعبيها بما فيهم لاعبو المنتخب الأوليمبي.
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