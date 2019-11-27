هيئة الرقابة الصحية تكشف عن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. فيديو

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن مشروع التأمين الصحى الشامل بدأ منذ سنوات من خلال لجان تعد قانونا وتنفذ الدراسات اللازمة لتطبيقه، لافتًا إلى أنه فى يناير 2018 صدر قانون التأمين الصحى الشامل الذى ينظم الهيئات الثلاثة التى ستيدر هيئة التأمين الصحى الشامل.



وأضاف الدكتور إسلام أبو يوسف، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه فى الفترة الماضية كانت وزارة الصحة وأجهزة الدولة تعمل على رفع كفاءة المنشآت الطبية بالتسلسل والأولوية على حسب المحافظات التى ستبدأ فيها تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.



وأوضح أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل سيتم على 6 مراحل لكى يتم تعميمه على جميع محافظات الجمهورية تباعًا، مشيرًا إلى أن البداية فى محافظة بورسعيد، وبعد ذلك جنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والأقصر.



وأكد أن المرحلة الأولى مدتها عامان، مشيرا إلى أن المستشفيات والحدات التابعة للمنظومة مستواها عالٍ جدًا، وتم تسجيل عدد كبير من المستشفيات للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.









