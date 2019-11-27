قطار البنك الأهلي يصطدم بـ الجريح طهطا في دوري القسم الثاني

يستضيف فريق طهطا منافسه البنك الأهلي اليوم في الثانية والنصف عصرًا في ختام منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.



ويسعى فريق طهطا بقيادة أسامة البلم المدير الفني المؤقت لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عامل الأرض والجمهور بينما يسعى فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق لاقتناص صدارة جدول الترتيب بالمجموعة.



وكان من المقرر إقامة المباراة أمس إلا أنها تم تأجيلها بسبب انشغال نادي طهطا بعقد الجمعية العمومية كما ورد في خطاب اتحاد الكرة للنادي.



واعتذر بركات إبراهيم، المدير الفنى للفريق الأول بنادي طهطا، عن استكمال مشواره مع الفريق في منافسات القسم الثاني بالموسم الجديد، عقب الخسارة بثلاثية من فريق تليفونات بني سويف في الجولة الخامسة.



ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بني سويف والتلفونات مع وجود فارق مباراة واحدة ، يتذيل فريق طهطا الجدول برصيد 3 نقاط.