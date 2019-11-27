بعد إعلان إعادة تسعير الطاقة.. الضو: خطاب موجه للبترول لخفض سعر غاز المصانع

قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب إن مصانع الحديد المتكاملة تقدمت بخطاب لوزارة البترول فى وقت سابق تطالب بضرورة اتخاذ قرار بخفض سعر الغاز ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، لافتا إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيا ضمن مستلزمات الإنتاج.أضاف الضو فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأمر لا يتعلق بالغاز فقط وإنما لابد من إعادة النظر فى عملية تسعير الكهرباء، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة فى مصر تعتبر مرتفعا مقارنة بالدول المجاورة ، والمنافسة سواء غاز أو كهرباء، وتؤدى إلى فقدان الميزة التنافسية للمنتج المصرى .ولفت إلى أن الدول المجاورة تمنح دعما لصناعتها تتمثل فى خفض سعر الطاقة وغيرها من انواع الدعم لمنح منتجاتها قدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية.وأوضح أن خفض أسعار الطاقة سوف يساهم فى تشجيع الصناعة والعمل على ضخ توسعات واستثمارات جديدة فى القطاع، إلا أنه لا يجب أن يتوقف على عملية التسعير المتغير،. وإنما يجب أن يتم تحديد الأسعار بحيث تصل إلى 3.5 دولار، حتى تمنحنا قدرة تنافسية فى السوق المحلى والخارج .وقال الضو إن شركات الحديد المتكاملة طالبت الحكومة بتسعير الغاز المستخدم في عمليات اختزال خام الحديد بسعر أقل من الغاز المستخدم كوقود، وهو ما يساهم في تشجيع هذه الصناعة.