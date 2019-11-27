التمثيل التجاري: زيادة الصادرات المصرية للجزائر بنسبة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019

كشف مكتب التمثيل التجاري في الجزائر عن أرقام التبادل التجاري بين مصر والجزائر عن الفترة يناير- سبتمبر 2019 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقا للبيانات الرسمية الجزائرية فقد انخفض حجم التجارة بين البلدين انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 8 % حيث سجل حجم التجارة 627 مليون دولار خلال الفترة يناير-سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 683 مليون دولار خلال الفترة المثيلة من عام 2018.



كما تظهر إحصاءات الجانب الجزائري زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية للجزائر بما يناهز 12 % حيث بلغت الصادرات المصرية 433 مليون دولار خلال الفترة يناير-سبتمبر 2019 باستثناء المحروقات بالمقارنة بـما قيمته 388 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقد صرح الوزير المفوض التجاري محمد حجازي رئيس مكتب التمثيل التجاري في الجزائر أن أهم بنود الصادرات المصرية للجزائر تتمثل في أسلاك النحاس، المحضرات الغذائية، الأقمشة المنسوجة، زيت فول الصويا، راتنجات اليوريا، منتجات مدرفلة من حديد، فاصوليا بيضاء، مواقد تعمل بالغاز، والرخام.



وأردف، أنه بصفة عامة يوجد تنوع كبير بالسلع المصرية المصدرة للجزائر من مواد خام مرورا بالسلع نصف مصنعة وصولا إلى السلع تامة الصنع.



وأضاف حجازي أن قيمة الواردات المصرية من الجزائر انخفضت بنسبة 29.5 % خلال الفترة يناير-سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الواردات المصرية خلال يناير-سبتمبر 2019 ما قيمته 193 مليون دولار بالمقارنة بنحو 274 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



الجدير بالذكر أن 94 % من الواردات المصرية سواء خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 أو يناير- سبتمبر 2018 كانت من المحروقات والتي تستوردها مصر من الخارج في جميع الأحوال.



ويميل الميزان التجاري بشكل واضح لصالح مصر حيث حققت مصر فائضا تجاريا بلغ 241 مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر 2019 بالمقارنة بفائض بلغت قيمته 21 مليون دولار خلال الفترة يناير-سبتمبر 2018 بزيادة قدرها 1047 بالمائة.

