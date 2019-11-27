إيهاب جلال يجهز مفاجأة لمواجهة المصري وبطل موريتانيا



وكان النادي المصري قد تم إجراءات قيد الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي ضمن قائمة الفريق الأفريقية منذ فترة ليست بالطويلة ليكون الثنائي متاح للمشاركة في مباريات دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

يجهز الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري مفاجأة لمواجهته امام منافسه فريق نواذيبو بطل موريتانيا.ويستعد المصري لمواجهة نواذيبو بطل موريتانيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد شيخا ولد بيديا بنواكشوط، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.ويدرس ايهاب جلال في الدفع بحمدي فتحي في التشكيلة الأساسية لتلك المواجهة، خاصة عقب اداءه المتميز الذي ظهر به في المباريات الودية الأخيرة.ويسعى إيهاب جلال لمباغته الفريق الموريتاني والدفع بحمدي فتحي في التشكيل الأساسي كعنصر مفاجأة داخل التشكيل.