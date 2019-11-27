قتال إسرائيل واجب دينى.. حركة النجباء المقربة من إيران تهدد تل أبيب

أكد الناطق بلسان حركة النجباء العراقية وهي فصيل شيعي عراقي مسلح مقرب من إيران، أنه إذا اندلعت حرب بين حزب الله وسوريا مع إسرائيل، فإن أعضاء الفصيل سيشاركون بها.



وحسب i24NEWS العبرية، فإن الناطق بلسان "النجباء" نصر الشمري، قال إن النشطاء سيكونون في طليعة المقاتلين الجهاديين، الذين يقاتلون إسرائيل.



وأضاف أن "المقاتلين لا يروا أي خيار آخر، سوى قتال إسرائيل، انطلاقًا من واجبهم الديني ومبادئهم".



وأفادت القناة نفسها، بأن النشطاء وجهوا تهديدات مماثلة لإسرائيل، في السنوات الأخيرة.



ونسبت تقارير غربية لإسرائيل مؤخرًا، ضربات لأهداف تابعة للفصائل الشيعية المسلحة في العراق.