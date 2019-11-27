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توك شو

التلوانى: التأمين الصحى الشامل يضمن تقديم خدمة متميزة.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:48 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
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قسم التوك شو
قال الدكتور أمير التلوانى، مسؤول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحى الشامل، إن الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحى الشامل أمس جاء بعد حوالى 4 أشهر من النظام التجهيزى لمنظومة التأمين الصحى.

وأضاف الدكتور أمير التلوانى، خلال مداخلة تليفونية على فضائية "اكسترا نيوز " أن التأمين الصحى الجديد الهدف منه تغيير النظام الصحى المصرى الذى يقوم على الفصل بين ممول الخدمة ومقدم الخدمة.

وأشار مسؤول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن التأمين الصحي بدا امس في خمس محافظات أخرى لتقديم خدمة التأمين الصحى الشامل، ومن ثم سيتم تطبيق المنظومة على جميع محافظات الجمهورية تباعًا وفقًا للتخطيط الزمنى.

واوضح مسؤول التحول المؤسسي لمشروع التأمين الصحى الشامل أن النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل، مبنى على الحوكمة بين ثلاث جهات: الممولة والمراقبة والمقدمة.

واكد أن العديد من الإجراءات للتحول المؤسسي والمنظومه تقدم خدمة مميزة وعالية الجودة لجميع فئات المجتمع.
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