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تكنولوجيا

أصاب 500 ألف جهاز.. برنامج خطير يستخدم YouTube لسرقة الأموال

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:01 م
YouTube
YouTube
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شيماء عبد المنعم
نشرت شركة أمن المعلومات ESET تقريرًا أوضحت فيه: إن الروبوت البرمجي المسمي Stantinko، الذي يعتقد أنه أصاب ما لا يقل عن 500 ألف جهاز في جميع أنحاء العالم، أضاف تشفير العملات الرقمية إلى مجموعة أدواته، وهو يستخدم موقع يوتيوب للتهرب من الاكتشاف، بحسب ما ذكره موقع "the next web".

ووفقًا لباحثي ESET، فإن مشغلي Stantinko يوزعون الآن وحدة تعمل على تعدين العملة الرقمية التي تركز على الخصوصية تدعي Monero، وكان الروبوت البرمجي الذي كان نشطًا منذ عام 2012 ويستهدف عادةً المستخدمين في روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، قد لجأ سابقًا إلى طرق أخرى لتوليد الدخل، بما في ذلك النقر الاحتيالي، ودفع الإعلانات، والاحتيال على الشبكات الاجتماعية، وهجمات سرقة كلمات المرور.

ويقول باحثو شركة ESET: "إن الميزة الأكثر بروزًا للوحدة هي كيفية تعتيمها لإحباط التحليل وتجنب الاكتشاف".

وأوضحوا: "بسبب استخدام التشويش على مستوى المصدر مع بعض العشوائية وحقيقة أن مشغلي Stantinko يجمعون هذه الوحدة لكل ضحية جديدة ، فكل عينة من هذه الوحدة فريدة من نوعها".

وأشار الباحثون إلى أن مبتكري الروبوت البرمجي أزالوا بعض الوظائف من البرامج الضارة في محاولة للتهرب من الكشف، ومن المثير للاهتمام، أن CoinMiner.Stantinko لا تتواصل مباشرة مع مجموعة التعدين التابعة لها، فهي بدلًا من ذلك تستخدم الوكلاء الذين يُحصل على عناوين IP الخاصة بهم من نص وصف مقاطع فيديو يوتيوب

وقال الباحثون: "في صميم وظيفة التشفير تكمن عملية التجزئة، والتواصل مع الوكيل CoinMiner.Stantinko الذي يحدد التواصل مع أول وكيل تعدين تجده حيا".

وتقول ESET: "إنها نبهت يوتيوب إلى هذا الأمر، وقد تم الآن إيقاف جميع القنوات التي تحتوي على مقاطع الفيديو من هذا النوع".
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