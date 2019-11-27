الطريق إلى تصوير الشارع..ندوة في مكتبة المستقبل بجسر السويس..غدا



ويناقشها ويعرف بها الفنان معتز الصاوى وهو فنان بصري عضو نادي كاميرا القاهرة وعضو اتحاد المصورين العرب ، وحاصل علي عدة جوائز منها جائزة الاتحاد الاوروبي جائزة الأمم المتحدة جائزة صالون الشباب العديد من الجوائز المحلية وشارك بالعديد من المعارض الدولية والمحلية.

تنظم جمعية مصر الجديدة، في السابعة مساء غد الخميس، ندوة بعنوان "الطريق إلى تصوير الشارع" دوره وأهميته وتأثيره القوى في حياة الشعوب، وذلك في مكتبة المستقبل بجسر السويس بالقاهرة احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية.وقال د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة: إن الصورة الفوتوغرافية كما يقال عنها تغني عن ألف كلمة وهو قول يؤكده الواقع ، فقد استطاعت الصورة في أكثر من حدث ان تحشد الرأي العام تجاه قضايا معينة وتغير مواقف وسياسات دولية .وأشار إلى أنه مع التطور التكنولوجي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، فقد انتقلت أيضا الصورة الفوتوغرافية من مجال العمل الاحترافي لتصبح أداة سهلة في يد كل فرد يقدم بها نفسه بالطريقة التي يرغب ، ويعد تصوير الشارع من اهم روافد التصوير الفوتوغرافى فهو بيئة خصبة لنقل نبض الشعوب وطموحاتها وامالها سواء كانت سياسية اقتصادية واجتماعية.وأكد فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، على أن الندوة تناقش ما هى قواعد التكوين وضوابط التصوير في الشارع والتعامل مع الناس في الشارع و المعدات اللازمة لتصوير الشارع والتوقيت المناسب وتصوير البورتريه ومن هم أهم مصورين الشارع .