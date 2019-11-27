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محافظات

نجح في التصدي للتعديات على أملاك الدولة.. تجديد الثقة في "غراب" محافظا للشرقية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية الحالي والذي تولى مهام منصبه في الأول من شهر أكتوبر عام 2018 خلفا للواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق.

حصل "غراب" على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عام 1987، ثم درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من الجامعة عام 1991، قبل حصوله على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية عام 1994، وإنشاء قسم "الصيدلانيات" بالكلية فى نفس العام.

وبدأ "غراب" حياته العملية، مُدرسًا بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة السويس عام 1994، ثم أستاذ مساعد بالقسم عام 2000، ورئيسًا للقسم عام 2003، ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة عام 2004، ووكيلًا لشئون التعليم والطلاب بالكلية عام 2007، قبل تعيينه عضوًا بالمكتب الفني لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ومديرًا لمشروعات بحوث الأدوية والكيمياء وصندوق دعم البحوث والتنمية التكنولوجية "STDF" عام 2009، وعميدًا لكلية الصيدلة بالجامعة عام 2010، ثم رئيسًا للجامعة منذ عام 2014.

اشتهر "غراب" خلال العام الذي تولي فيه مهام عمله كمحافظ للشرقية بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل علي التعرف علي مشاكلهم وحلها فورا في إطار الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى محاربة الفساد والتعديات على الأراضي الزراعية.

ورفع محافظ الشرقية شعار "الجولات المكوكية" لمرحلة تولّيه مهام منصبه، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة لجميع القرى والمراكز والنجوع بالمحافظة، للوقوف على مشاكلهم على الطبيعة ومحاولة إيجاد حلول عاجلة وفورية لها حتى يشعر المواطنون بالتغيير.

كما أعلن الدكتور"ممدوح غراب" محافظ الشرقية حالة الحرب على المعتدين على أملاك الدولة والضرب بيد من حديد على كلمن تسول له نفسة التعدي علي حق الشعب واسترداد جميع الأراضي الخاصة بالدولة من أجل إقامة مشروعات خدمية.

وسادت حالة من الارتياح بين أبناء محافظة الشرقية عقب تداول أنباء تفيد بتجديد الثقة في الدكتور "ممدوح غرابط محافظا للشرقية، حيث أكد عدد من أبناء المحافظة عن رضائهم عن قرار القيادة السياسية متمنيا الانتهاء من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.
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