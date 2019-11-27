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محافظات

الترقب يسود ديوان محافظة الغربية.. "رحمي" خلفا لـ "السعيد" محافظا جديدا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
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أحمد على
شهد ديوان محافظة الغربية حالة من الهدوء النسبي ترقبا لحركة المحافظين حيث ترددت أنباء بالقوة عن تولي الدكتور طارق راشد رحمي محرم محافظا جديد لمحافظة الغربية خلفا للواء المهندس هشام السعيد فيما جاء ذلك فى ظل حاله من الاستقرار النسبي للسير العمل داخل ديوان المحافظة .

وأفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية عن عدم حضور "السعيد " إلى مكتبه بديوان المحافظة كالمعتاد فى كل صباح ولكنه ظل جالسا داخل استراحته انتظارا للإعلان الحركة الرسمية للمحافظين.

وتابعت المصادر أن حركة المحافظين الجدد سيتم الإعلان عنها خلال ساعات حيث يؤدي الجميع اليمين أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بديوان الرئاسه حسب مصادر مطلعة.

فى ذات السياق حصلت "صدى البلد" على السيرة الذاتية لـ"رحمي" رئيس جامعة قناة السويس حاصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم "علم الحيوان وعلم الأنسجة الخلية" من جامعة كلورادوا الأمريكية، وهو من أبناء جامعة قناة السويس، الذين تخرجوا في أول دفعة لكلية العلوم عام 81، وعين داخلها معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا ومدرسًا بقسم علوم الحيوان وأستاذًا ورئيسَا للقسم ومديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ومشرفًا على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
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