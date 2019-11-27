الترقب يسود ديوان محافظة الغربية.. "رحمي" خلفا لـ "السعيد" محافظا جديدا

شهد ديوان محافظة الغربية حالة من الهدوء النسبي ترقبا لحركة المحافظين حيث ترددت أنباء بالقوة عن تولي الدكتور طارق راشد رحمي محرم محافظا جديد لمحافظة الغربية خلفا للواء المهندس هشام السعيد فيما جاء ذلك فى ظل حاله من الاستقرار النسبي للسير العمل داخل ديوان المحافظة .





وأفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية عن عدم حضور "السعيد " إلى مكتبه بديوان المحافظة كالمعتاد فى كل صباح ولكنه ظل جالسا داخل استراحته انتظارا للإعلان الحركة الرسمية للمحافظين.





وتابعت المصادر أن حركة المحافظين الجدد سيتم الإعلان عنها خلال ساعات حيث يؤدي الجميع اليمين أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بديوان الرئاسه حسب مصادر مطلعة.



